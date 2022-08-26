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Российские богатыри померялись силой на Фестивале «Евразийские игры-2022»

Новости
В четвертый раз в России состоялся Фестиваль силовых видов спорта «Евразийские игры-2022». Мероприятие прошло в парке «Патриот» ЮВО Минобороны РФ в г. Севастополе при поддержке Фонда президентских грантов и Правительства Севастополя. Фестиваль был приурочен к Дню Государственного флага Российской Федерации, а также посвящен участникам специальной военной операции.


Российские богатыри померялись силой на Фестивале «Евразийские игры-2022»

С 2019 года Фестиваль проводится ежегодно и является крупнейшим событием Крыма и г. Севастополя. За это время «Евразийские игры» стали визитной карточкой силового спорта на юге России в городе Севастополе и в Крыму, а также узнаваемым брендом. Онлайн-аудитория события превысила 25 млн человек, а за три предыдущих года посетителями фестиваля стали более 20 тысяч человек.

Свою силу на играх продемонстрировали 8 сильнейших атлетов России. Богатыри соревновались в перебросе каменного шара весом от 140 до 200 кг через планку от 120 до 150 см, в становой тяге платформы с автомобилем, буксировке за канат тяжелой колесной техники и силовых эстафетах.

В состязаниях силачей на фестивале «Евразийские игры-2022» выступили и женщины. Елена Печерская, сильнейшая женщина Крыма, в становой тяге «Ось Аполлона» установила сразу три рекорда России по стронгмену среди женщин. В результате трех попыток она подняла вес 205 кг, 210 кг и 215 кг.
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