Российские богатыри померялись силой на Фестивале «Евразийские игры-2022»

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С 2019 года Фестиваль проводится ежегодно и является крупнейшим событием Крыма и г. Севастополя. За это время «Евразийские игры» стали визитной карточкой силового спорта на юге России в городе Севастополе и в Крыму, а также узнаваемым брендом. Онлайн-аудитория события превысила 25 млн человек, а за три предыдущих года посетителями фестиваля стали более 20 тысяч человек.Свою силу на играх продемонстрировали 8 сильнейших атлетов России. Богатыри соревновались в перебросе каменного шара весом от 140 до 200 кг через планку от 120 до 150 см, в становой тяге платформы с автомобилем, буксировке за канат тяжелой колесной техники и силовых эстафетах.В состязаниях силачей на фестивале «Евразийские игры-2022» выступили и женщины. Елена Печерская, сильнейшая женщина Крыма, в становой тяге «Ось Аполлона» установила сразу три рекорда России по стронгмену среди женщин. В результате трех попыток она подняла вес 205 кг, 210 кг и 215 кг.