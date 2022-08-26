С начала года социальные услуги в учреждениях соцобслуживания получили более 75 тысяч саратовских семей

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С начала текущего года в учреждениях социального обслуживания семьи и детей социальные услуги получили свыше 75 тысяч семей, в которых воспитывается более 90,7 тысячи детей. Порядка семи тысяч семей находятся на социальном патронаже.Специалисты социально-реабилитационных центров и центров «Семья» проводят социальную реабилитацию детей, мероприятия по профилактике асоциального и деструктивного поведения среди несовершеннолетних.Реализуется ряд грантовых проектов, отобранных Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.Например, проект «Растем и развиваемся» Энгельсского центра социальной помощи семье и детям «Семья» направлен на повышение доступности помощи детям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов с применением технологии нейропсихологической коррекции.Цель проекта комплексного центра социального обслуживания населения Ивантеевского района «Радость материнства» – социально-психологическая поддержка несовершеннолетних матерей.На базе Балаковского центра «Семья» благодаря проекту «Социальная служба «Семейная диспетчерская» созданы условия для оказания семьям с детьми своевременной комплексной поддержки в преодолении семейного неблагополучия.Отметим, доступность получения социальных услуг семьям с детьми обеспечена в каждом муниципальном районе области. Ежегодно в организации социального обслуживания семьи и детей за социальной помощью обращаются свыше 136,6 тысячи семей с детьми.