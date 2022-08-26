ЛУЧШИЕ КИНОКАДРЫ РАБОТАЮТ В АТКАРСКЕ И БАЛАШОВЕ

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В рамках торжественного мероприятия в честь Дня российского кино объявлены победители и призеры конкурса «Лучший кинозал Саратовской области», участие в котором приняли в этом году творческие группы 21 муниципального района области.Обладателем Гран-при и денежной премии в 50 тысяч рублей стало МУ «Киновидеоцентр» г.Балашова.Диплом за II место и денежная премия в 25 тысяч рублей присуждены МАУК «Культурно-просветительский центр досуга и кино им.Б.Андреева» Аткарского района.«Конкурс этого года стал самым сложным за всю его историю, но и самым интересным. Для организаторов, в том числе. Мы рады были получить конструктивную обратную связь от участников и осознать, что новые идеи и задачи, которые мы поставили в конкурсе этого года, нашли живой интерес и отклик среди коллег», - отметила Ирина Тимофеевна.Специальные дипломы «За художественное и оригинальное воплощение сценария» по конкурсному направлению «Лучший рекламный ролик кинозала» получили екатериновский кинозал «MIX», новоузенский кинотеатр «Юность», а также кинозал «CinemaOz3D» Озинского района.Специальными дипломами «За оригинальный сценарий предсеансового мероприятия, посвященного Году культурного наследия народов России», отмечены Дом культуры с. Барановка Вольского района и кинотеатр «Космос» р.п.Турки.Награды победителям и призерам конкурса «Лучший кинозал Саратовской области» вручила директор областного киновидеоцентра, почетный кинематографист России Ирина Бережная.Помимо этого, на торжественном мероприятии благодарностями министерства культуры области отмечены представители региональной киноотрасли и сотрудники областного киновидеоцентра.Областной киновидеоцентр сердечно благодарит за организационную поддержку в проведении мероприятия руководство ТРЦ «Победа Плаза» и кинотеатра «Oscar».