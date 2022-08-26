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Памятник природы дендрарий имени Василия Дубова в Базарном Карабулаке приведут в порядок

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На прямой линии врио губернатора области Романа Бусаргина, которая состоялась 24 августа, прозвучал вопрос о состоянии памятника природы регионального значения дендрария имени Василия Дубова. Местные жители обратили внимание на то, что лесные насаждения разрослись, а кое-где имеется сухостой. Роман Викторович пообещал разобраться в ситуации.

Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин дал поручение разобраться в данном вопросе и предложить конкретное решение.

Памятник природы «Дендрарий им. В. Дубова» создан для интродукции и акклиматизации древесных и кустарниковых пород в условиях юго-востока Русской равнины. Этот памятник природы находится в Базарно-Карабулакском районе между населенным пунктом Базарный-Карабулак и поселком Алексеевка. Общая площадь памятника природы составляет 31,1 га, из которых 12,5 га занимает непосредственно дендросад.

Специалисты лесного хозяйства во время выезда на место обнаружили наличие валежной и сухостойной древесины на территории памятника природы.

«В текущем году на данных участках запланировано проведение лесопатологического обследования, на основании которого будут назначены и проведены санитарно – оздоровительные мероприятия. Кроме того, в целях улучшения эстетического состояния памятника природы будет проведено его благоустройство, а также проведены профилактические противопожарные мероприятия», - пояснил Антон Пимошин, руководитель ГАУ СО «Саратовская межрайонная лесосеменная станция» в р.п. Базарный Карабулак.

В дендрарии высажено и произрастает около 260 видов, форм и сортов древесно-кустарниковых пород со всего света. Многообразие видов древесных пород определяет его научную и практическую значимость.

«Министерством рассматривается вопрос о предоставлении дендрария для научно-исследовательской и образовательной деятельности», - уточнил министр.
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