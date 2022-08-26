26 августа 2022 ПЯТНИЦА
Новости
18:41 | 26 августа
Общественная палата Саратовской области организует общественное наблюдение и «горячую линию» в дни голосования
15:39 | 26 августа
Балаковцу присвоено почетное звание «Заслуженный химик Российской Федерации»
14:45 | 26 августа
В Саратове пройдут сельскохозяйственные ярмарки
13:48 | 26 августа
Саратовские студенты получили сертификаты с приглашением на трудоустройство
13:02 | 26 августа
С начала года социальные услуги в учреждениях соцобслуживания получили более 75 тысяч саратовских семей
12:56 | 26 августа
Политологи отметили конкурентность предстоящих выборов
12:08 | 26 августа
ЛУЧШИЕ КИНОКАДРЫ РАБОТАЮТ В АТКАРСКЕ И БАЛАШОВЕ
11:45 | 26 августа
Российские богатыри померялись силой на Фестивале «Евразийские игры-2022»
10:54 | 26 августа
Памятник природы дендрарий имени Василия Дубова в Базарном Карабулаке приведут в порядок
09:58 | 26 августа
Роман Ковальский: область впервые за десятилетие приблизилась к валовому сбору 2017 года
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Роман Ковальский: область впервые за десятилетие приблизилась к валовому сбору 2017 года

Новости / Главная новость
Роман Ковальский: область впервые за десятилетие приблизилась к валовому сбору 2017 года

К сегодняшнему дню в области обмолочено 1740 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 78% от плана. Уборочная кампания-2022 вышла на финишную прямую. Собрано 5 млн 183 тыс тонн при средней урожайности 29,8 ц/га.

В 19 районах намолочено более 100 000 тонн, аграрии пяти районов намолотили более 200 000 тонн: Балашовский — 283 тыс. тонн, Екатериновский — 276 тыс. тонн, Калининский — 249 тыс. тонн, Ершовский — 234 тыс. тонн, Краснокутский — 216 тыс. тонн и Энгельсский — 200 тыс. тонн.

Бесспорным лидером уборочной кампании этого года является Пугачевский МР, который показывает рекордный урожай. По состоянию на сегодняшний день здесь намолочено 309 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.

Рекордный урожай ожидается в этом году и в целом по области.

«Преодолев к сегодняшнему дню рубеж более чем в 5 млн тонн, область впервые за десятилетие вплотную приблизилась к валовому сбору 2017 года, когда было намолочено 6,09 млн тонн. В этом году мы ожидаем рекордный урожай. За всю историю аграрии региона достигали результата в 6 млн тонн только в 1983, 1997, 2017 годах. Вчера во время прямой линии врио Губернатора Роман Бусаргин отметил, что главное в уборочной кампании – люди, и поддержал инициативу жителей Ершовского района о награждении сельхозтоваропроизводителей государственными наградами», - подчеркнул зампред Правительства области – министр сельского хозяйства Роман Ковальский.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код