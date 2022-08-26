Роман Ковальский: область впервые за десятилетие приблизилась к валовому сбору 2017 года

просмотров: 156

В 19 районах намолочено более 100 000 тонн, аграрии пяти районов намолотили более 200 000 тонн: Балашовский — 283 тыс. тонн, Екатериновский — 276 тыс. тонн, Калининский — 249 тыс. тонн, Ершовский — 234 тыс. тонн, Краснокутский — 216 тыс. тонн и Энгельсский — 200 тыс. тонн.Бесспорным лидером уборочной кампании этого года является Пугачевский МР, который показывает рекордный урожай. По состоянию на сегодняшний день здесь намолочено 309 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.Рекордный урожай ожидается в этом году и в целом по области.«Преодолев к сегодняшнему дню рубеж более чем в 5 млн тонн, область впервые за десятилетие вплотную приблизилась к валовому сбору 2017 года, когда было намолочено 6,09 млн тонн. В этом году мы ожидаем рекордный урожай. За всю историю аграрии региона достигали результата в 6 млн тонн только в 1983, 1997, 2017 годах. Вчера во время прямой линии врио Губернатора Роман Бусаргин отметил, что главное в уборочной кампании – люди, и поддержал инициативу жителей Ершовского района о награждении сельхозтоваропроизводителей государственными наградами», - подчеркнул зампред Правительства области – министр сельского хозяйства Роман Ковальский.