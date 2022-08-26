Выпускники автошколы центра «Парус надежды» приняли участие в соревнованиях по фигурному вождению среди инвалидов

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Организаторами традиционного мероприятия выступила Фрунзенская местная организация Всероссийского общества инвалидов совместно с правительством области и администрацией муниципального образования «Город Саратов».Напомним, цель соревнований – популяризация адаптивного спорта и привлечение широкого круга людей с инвалидностью к активному участию в общественной жизни города и области.Соревнования проходили в трех категориях: «стандарт», «мини» и «макси». Водители, занявшие призовые места, получили почетные грамоты и памятные призы.Музыкальным подарком для участников соревнований и горожан стала концертная программа с вокальными номерами и танцами.Центр адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды» ежегодно принимает самое активное участие в подготовке мероприятия. На автодроме учреждения организуются тренировки участников соревнований.Перед началом и во время соревнований на Театральной площади работала выставка декоративно-прикладного творчества. Все экспонаты выставки изготовлены силами учеников творческих мастерских центра «Парус надежды».Кроме того, все желающие могли получить консультацию специалистов центров занятости населения, касающуюся поиска работы или возможности пройти бесплатное профессиональное обучение.Министерство труда и социальной защиты области