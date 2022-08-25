​Саратовская мэрия: плановые работы на коммуникациях начались по графику

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На текущий момент выполнено отключение, осуществлен сброс воды из коммуникаций, в верхних точках специалисты КВС уже демонтировали старую запорную арматуру большого диаметра (1 шт. – d1000 мм, 1 шт. – d800 мм и 2 шт. – d600 мм) и приступили к установке новых затворов. В настоящее время производится монтаж затвора d1000 мм на станции второго подъема.Всего в ходе работ будут заменены 7 затворов различного диаметра, кроме этого, будет заменён изношенный участок водопровода d800 мм по ул. 2-я Садовая. Дополнительно будет проведён комплекс мероприятий, направленных на подготовку водопроводного хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период.Совместными усилиями МКУ «ЕДДС», ООО «КВС», администрации организован подвоз воды потребителям в зоне отключения ХВС. Подвоз осуществляется по заявкам районных администраций. Отметим, что информация о проведении плановых работ ранее была опубликована в СМИ, доведена до управляющих жилым фондом организаций, чтобы своевременно оповестить потребителей о необходимости пополнения запасов питьевой воды.