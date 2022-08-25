25 августа 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 25 августа
​Саратовская мэрия: плановые работы на коммуникациях начались по графику
16:16 | 25 августа
Специалисты предприятий пищевой промышленности области удостоены муниципальных наград
15:37 | 25 августа
Саратовская область развивает деловое сотрудничество с казахстанскими партнерами
14:42 | 25 августа
В Левобережье продолжают восстанавливать устаревшие системы водоснабжения
13:51 | 25 августа
В Саратовской области пройдет чемпионат по искусственному интеллекту
13:00 | 25 августа
Саратовская область получит 28 млн на закупку мусорных контейнеров
12:52 | 25 августа
Союз производителей продукции на растительной основе поддерживает инициативы популяризации здорового питания
11:54 | 25 августа
Стартовал осенний этап продаж по программе туристического кешбэка
10:47 | 25 августа
Продолжается прием заявок от предпринимателей на получение субсидии по лизингу
09:56 | 25 августа
Лада Мокроусова поручила комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта создать чат-бот для приема обращений жителей
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

​Саратовская мэрия: плановые работы на коммуникациях начались по графику

Новости


Сегодня, 25 августа, в соответствии с утвержденным планом-графиком специалисты ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» приступили к выполнению плановых работ на водопроводных коммуникациях, для проведения которых потребовалось ограничение холодного водоснабжения некоторых потребителей Кировского, Октябрьского, Фрунзенского, Заводского и Гагаринского районов города.

На текущий момент выполнено отключение, осуществлен сброс воды из коммуникаций, в верхних точках специалисты КВС уже демонтировали старую запорную арматуру большого диаметра (1 шт. – d1000 мм, 1 шт. – d800 мм и 2 шт. – d600 мм) и приступили к установке новых затворов. В настоящее время производится монтаж затвора d1000 мм на станции второго подъема.

Всего в ходе работ будут заменены 7 затворов различного диаметра, кроме этого, будет заменён изношенный участок водопровода d800 мм по ул. 2-я Садовая. Дополнительно будет проведён комплекс мероприятий, направленных на подготовку водопроводного хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период.

Совместными усилиями МКУ «ЕДДС», ООО «КВС», администрации организован подвоз воды потребителям в зоне отключения ХВС. Подвоз осуществляется по заявкам районных администраций. Отметим, что информация о проведении плановых работ ранее была опубликована в СМИ, доведена до управляющих жилым фондом организаций, чтобы своевременно оповестить потребителей о необходимости пополнения запасов питьевой воды.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код