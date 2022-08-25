Специалисты предприятий пищевой промышленности области удостоены муниципальных наград

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«На Доску Почёта заносятся лучшие люди Энгельсского района, те, кто своим трудом внёс значимый вклад в развитие родного края, а также ведущие предприятия муниципалитета», - подчеркнул глава района Дмитрий Плеханов.Среди тех, кто внес значимый вклад в социально-экономическое развитие района, отмечен Денис Моршнев, главный механик службы технического сервиса ООО «Молочный комбинат «Энгельсский».Также в День открытия обновленной Доски почета Энгельсского МО состоялось торжественное открытие молодежной Доски почета. На этом мероприятии свидетельства о занесении на Доску почета «Лига выдающихся» получили Сергей Журавлев, оператор участка формовки ООО «Мясокомбинат МИТЭК», и Наталия Рязанова, менеджер СМК ООО «Молочный комбинат Энгельсский».«Своим ежедневным трудом вы обеспечиваете продовольственную безопасность и независимость региона и всей России», - подчеркнул зампред Правительства – министр сельского хозяйства Роман Ковальский, поздравив представителей АПК региона.Министерство сельского хозяйства области