25 августа 2022 ЧЕТВЕРГ
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17:00 | 25 августа
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16:16 | 25 августа
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Саратовская область развивает деловое сотрудничество с казахстанскими партнерами
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Специалисты предприятий пищевой промышленности области удостоены муниципальных наград

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В честь 275-летия города в Энгельсе обновили Доску почета Энгельсского муниципального образования.

«На Доску Почёта заносятся лучшие люди Энгельсского района, те, кто своим трудом внёс значимый вклад в развитие родного края, а также ведущие предприятия муниципалитета», - подчеркнул глава района Дмитрий Плеханов.

Среди тех, кто внес значимый вклад в социально-экономическое развитие района, отмечен Денис Моршнев, главный механик службы технического сервиса ООО «Молочный комбинат «Энгельсский».

Также в День открытия обновленной Доски почета Энгельсского МО состоялось торжественное открытие молодежной Доски почета. На этом мероприятии свидетельства о занесении на Доску почета «Лига выдающихся» получили Сергей Журавлев, оператор участка формовки ООО «Мясокомбинат МИТЭК», и Наталия Рязанова, менеджер СМК ООО «Молочный комбинат Энгельсский».

«Своим ежедневным трудом вы обеспечиваете продовольственную безопасность и независимость региона и всей России», - подчеркнул зампред Правительства – министр сельского хозяйства Роман Ковальский, поздравив представителей АПК региона.

Министерство сельского хозяйства области
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