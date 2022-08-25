Саратовская область развивает деловое сотрудничество с казахстанскими партнерами

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Визит состоялся в рамках бизнес-миссии, организованной региональным Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития и ТПП области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».Целью деловой миссии является развитие торгово-экономических связей между предпринимателями двух стран.В состав бизнес-делегации вошли представители компаний пищевой промышленности, химической отрасли, производители промышленного оборудования.Программа визита предполагала проведение В2В переговоров зарубежных предпринимателей с представителями региональных компаний, а также посещение производственных площадок саратовских предприятий.Так, по итогам B2B переговоров были достигнуты предварительные договорённости о поставках газового оборудования, комплектаций инженерных сетей, линий розлива и упаковки саратовского производства.Представитель одной из казахстанских компаний промышленной направленности ТОО «Aspack» Виталий Беляков отметил, что мероприятие организовано на высоком уровне: «Со стороны нашей делегации имеется большой интерес к продукции саратовского производителя, обуславливающийся такими ключевыми критериями, как цена и качество».