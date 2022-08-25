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В Левобережье продолжают восстанавливать устаревшие системы водоснабжения

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Модернизация водопроводных сетей ведется в рамках инициативных проектов, подготовленных администрациями муниципальных образований при непосредственном участии местных жителей, и реализуемых под их общественным контролем.

Напомним, врио Губернатора Саратовской области Роман Бусаргин поставил перед главами районов и городских округов задачу в кратчайшие сроки решать вопросы по обеспечению населенных пунктов бесперебойным водоснабжением, в том числе используя возможности программы поддержки местных инициатив.

Участие в программе с проектами по модернизации систем водоснабжения с привлечением дополнительного финансирования в форме субсидий из регионального бюджета позволяет решить первоочередные вопросы, особенно актуальные для жителей Левобережных районов.

В Марьевском муниципальном образовании Ершовского района рабочие приступили к ремонту водопровода от насосной станции до села Марьевка. Недавно завершились работы по ремонту водоразводящих сетей в самом большом по численности населения селе Орлов Гай. За пять предыдущих лет участия в программе в сельских населенных пунктах района реализовано 13 инициативных проектов по водоснабжению.

В Федоровском районе только в этом году будет реализовано 4 инициативных проекта по водоснабжению. В селе Борисоглебовка сейчас ведется замена водоразводящих сетей на ул. Комсомольской и на пер. Мирный – это наиболее проблемный участок водопровода. В селе Еруслан ремонтируется часть водовода от пруда Нижний Волчий до водонапорной башни. В селах Долина и Первомайское меняют водопроводы на центральных улицах. В предыдущие годы в районе реализовано 12 проектов по этому направлению.
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