В Саратовской области пройдет чемпионат по искусственному интеллекту

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На чемпионатах проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» конкурсанты на протяжении месяца работают над решением кейсовых задач, принимают участие в мастер-классах и тренировочных задачах, в олимпиадах и хакатонах.В рамках чемпионата в Саратовской области на огромном датасете от Росстата участники будут разбираться, что такое нейросети и как с ними работать. В течение месяца участники со всей страны будут решать задачу по поиску и классификации потребительских товаров в огромном наборе наименований от Федеральной службы государственной статистики.Зарегистрироваться и принять участие в чемпионате по Machine learning и Big Data в Саратовской области могут начинающие и опытные разработчики от 14 лет, перейдя по ссылке: https://hacks-ai.ru/championships. Старт чемпионату будет дан 30 августа и продлится он по 28 сентября.За разный тип активностей добавляется от одного до трех конкурсных баллов. Все они суммируются, по итогам определяются победители и призеры. Дипломы конкурса «Талант НТО» принимают большинство государственных вузов России и дают абитуриентам до 10 баллов к ЕГЭ. Авторы самых точных решений отправятся в #БольшеЧемПутешествие — туристическую поездку от 3 до 10 дней для настоящих чемпионов.«Дополнительные баллы за участие в проекте «Цифровой прорыв» - это существенное преимущество для школьников в борьбе за бюджетные места на топовых направлениях при поступлении в вузы в 2023/2024 году», - прокомментировала заместитель министра цифрового развития и связи Саратовской области Анастасия Черепанова.