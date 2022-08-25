Стартовал осенний этап продаж по программе туристического кешбэка
Напомним, часть стоимости путешествия, купленного в период с 25 августа по 10 сентября 2022 года, можно будет вернуть.
Можно получить кешбэк 20% от стоимости поездки по регионам России, но не более 20 000 рублей за одну оплату, не более 40 000 рублей за одну оплату при бронировании напрямую любого классифицированного средства размещения (база отдыха, отель, санаторий, глэмпинг), расположенного на территории Дальневосточного федерального округа и являющегося участником Программы.
Условия получения кешбэка:
Начало круизов с 1 сентября
Начало туров с 1 октября. Вернуться нужно до 25 декабря 2022 года.
Длительность путешествия от 3 ночей
Оплата картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности (https://privetmir.ru/) до покупки.
Подробная информация и условия участия в программе в день старта на сайте мирпутешествий.рф