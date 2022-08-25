25 августа 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 25 августа
​Саратовская мэрия: плановые работы на коммуникациях начались по графику
16:16 | 25 августа
Специалисты предприятий пищевой промышленности области удостоены муниципальных наград
15:37 | 25 августа
Саратовская область развивает деловое сотрудничество с казахстанскими партнерами
14:42 | 25 августа
В Левобережье продолжают восстанавливать устаревшие системы водоснабжения
13:51 | 25 августа
В Саратовской области пройдет чемпионат по искусственному интеллекту
13:00 | 25 августа
Саратовская область получит 28 млн на закупку мусорных контейнеров
12:52 | 25 августа
Союз производителей продукции на растительной основе поддерживает инициативы популяризации здорового питания
11:54 | 25 августа
Стартовал осенний этап продаж по программе туристического кешбэка
10:47 | 25 августа
Продолжается прием заявок от предпринимателей на получение субсидии по лизингу
09:56 | 25 августа
Лада Мокроусова поручила комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта создать чат-бот для приема обращений жителей
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Стартовал осенний этап продаж по программе туристического кешбэка

Новости


Напомним, часть стоимости путешествия, купленного в период с 25 августа по 10 сентября 2022 года, можно будет вернуть.

Можно получить кешбэк 20% от стоимости поездки по регионам России, но не более 20 000 рублей за одну оплату, не более 40 000 рублей за одну оплату при бронировании напрямую любого классифицированного средства размещения (база отдыха, отель, санаторий, глэмпинг), расположенного на территории Дальневосточного федерального округа и являющегося участником Программы.

Условия получения кешбэка:

Начало круизов с 1 сентября

Начало туров с 1 октября. Вернуться нужно до 25 декабря 2022 года.

Длительность путешествия от 3 ночей

Оплата картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности (https://privetmir.ru/) до покупки.

Подробная информация и условия участия в программе в день старта на сайте мирпутешествий.рф
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