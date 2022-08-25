Стартовал осенний этап продаж по программе туристического кешбэка

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Можно получить кешбэк 20% от стоимости поездки по регионам России, но не более 20 000 рублей за одну оплату, не более 40 000 рублей за одну оплату при бронировании напрямую любого классифицированного средства размещения (база отдыха, отель, санаторий, глэмпинг), расположенного на территории Дальневосточного федерального округа и являющегося участником Программы.Условия получения кешбэка:Начало круизов с 1 сентябряНачало туров с 1 октября. Вернуться нужно до 25 декабря 2022 года.Длительность путешествия от 3 ночейОплата картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности (https://privetmir.ru/) до покупки.Подробная информация и условия участия в программе в день старта на сайте мирпутешествий.рф