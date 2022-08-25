Продолжается прием заявок от предпринимателей на получение субсидии по лизингу
Министерство экономического развития области продолжает прием заявок субъектов малого и среднего предпринимательства области на получение субсидии на развитие лизинга основных средств.
Поддержка предоставляется безвозмездно на конкурсной основе на возмещение части затрат по уплате первого взноса по договорам лизинга, заключенным в 2022 году. Максимальный размер субсидии одному получателю составляет 1 млн. рублей.
Возмещению подлежат затраты в размере 90% от суммы уплаченного первого лизингового взноса.
Прием заявок проводится министерством до 31 августа включительно.
Дополнительную информацию можно получить на сайте министерства (http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom) в разделе «Функции и задачи»/ «Развитие предпринимательства», а также по телефонам: (8452) 26-45-70, 26-14-86, 26-24-32.