Продолжается прием заявок от предпринимателей на получение субсидии по лизингу

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Поддержка предоставляется безвозмездно на конкурсной основе на возмещение части затрат по уплате первого взноса по договорам лизинга, заключенным в 2022 году. Максимальный размер субсидии одному получателю составляет 1 млн. рублей.Возмещению подлежат затраты в размере 90% от суммы уплаченного первого лизингового взноса.Прием заявок проводится министерством до 31 августа включительно.Дополнительную информацию можно получить на сайте министерства (http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom) в разделе «Функции и задачи»/ «Развитие предпринимательства», а также по телефонам: (8452) 26-45-70, 26-14-86, 26-24-32.