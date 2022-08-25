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Лада Мокроусова поручила комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта создать чат-бот для приема обращений жителей

Новости
Лада Мокроусова поручила комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта создать чат-бот для приема обращений жителей

Врио губернатора Роман Бусаргин в прямом эфире ответил на вопросы жителей региона и озвучил ряд поручений. Исполняющая обязанности главы Саратова Лада Мокроусова в своем комментарии в Телеграм по итогам трансляции отметила важные для города темы:

«Сегодня первый раз в качестве исполняющей полномочия главы Саратова приняла участие в эфире врио губернатора Романа Бусаргина.
Много звучало вопросов о Саратове, развитии инфраструктуры, строительстве соцобъектов, ремонте тротуаров и дорог. Каждый из них будет детально проработан.

Отдельно Роман Викторович отметил необходимость разобраться с проблемой парковки, размещения и актуализации дорожных знаков на саратовских улицах. Поручаю комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта проработать вопрос создания чат-бота в Телеграм. Как показал опыт работы администраций районов – это удобный канал связи с активными гражданами. Профильный комитет соберет обратную связь о знаках, которые по мнению жителей устарели или наоборот – требуют актуализации, а затем рассмотрит их в рамках комиссии по обеспечению дорожной деятельности и безопасности дорожного движения».