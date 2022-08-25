Лада Мокроусова поручила комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта создать чат-бот для приема обращений жителей

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«Сегодня первый раз в качестве исполняющей полномочия главы Саратова приняла участие в эфире врио губернатора Романа Бусаргина.Много звучало вопросов о Саратове, развитии инфраструктуры, строительстве соцобъектов, ремонте тротуаров и дорог. Каждый из них будет детально проработан.Отдельно Роман Викторович отметил необходимость разобраться с проблемой парковки, размещения и актуализации дорожных знаков на саратовских улицах. Поручаю комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта проработать вопрос создания чат-бота в Телеграм. Как показал опыт работы администраций районов – это удобный канал связи с активными гражданами. Профильный комитет соберет обратную связь о знаках, которые по мнению жителей устарели или наоборот – требуют актуализации, а затем рассмотрит их в рамках комиссии по обеспечению дорожной деятельности и безопасности дорожного движения».