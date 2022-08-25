Андрей Архипов: процесс импортозамещения идет практически во всех отраслях производства

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На состоявшемся сегодня заседании регионального Правительства он напомнил, что с 2017 по 2021 годы промышленные предприятия региона заместили 68 видов импортных товаров. «Санкционное давление во многом стало катализатором для процессов импортозамещения. Возможность снизить зависимость от импортных составляющих превратилась, пожалуй, в ключевой фактор, обозначающий перспективы развития промышленности в нашей стране», - подчеркнул зампред.Новые направления производства оборудования и комплектующих для топливно-энергетического комплекса осваивают Саратовский арматурный завод, «Завод «Нефтегазоборудование». В химической промышленности реагенты для сельского хозяйства разрабатывает «Саратовский химический завод акриловых полимеров «АКРИПОЛ». Импортозамещающую продукцию для аграрного сектора начала выпускать производственная компания «Геодор» в Энгельсе.Не остались в стороне предприятия, работающие на автопром. Производство адаптированных изделий для автозаводов начало балаковское предприятие «Резинотехника». Выпуск широкого ассортимента автозапчастей для иномарок освоило ООО «ПолиуретанДеталь» из Балаково. Увеличил объемы поставок завод «Саратовдизельаппарат», получивший значительную часть заказов на изготовление комплектующих для автотракторной техники, поставляемых ранее иностранными поставщиками.В этом году заработал новый онлайн-сервис «Сервис импортозамещения», предлагающий решения для подбора аналогов, а также закупки оригинальных российских товаров и зарубежной продукции. По оперативным данным министерства промышленности и энергетики, ресурс активно используют более 70 крупных и средних промышленных предприятий Саратовской области.В рамках заседания Правительства врио губернатора Роман Бусаргин поставил перед руководством минпрома задачу особое внимание уделять вопросам импортозамещения, а также проанализировать состояние производств в отраслях промышленности, где отмечается снижение объемов для оказания возможных мер поддержки.