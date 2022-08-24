Александр Гречихо избран главой Петровского муниципального района

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В заседании приняли участие министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, председатель Саратовской областной Думы Александр Романов, первый заместитель председателя областной Думы Алексей Антонов, и.о. межрайонного прокурора Александр Панкин.Александр Гречихо принял присягу и приступил к исполнению обязанностей.Сергей Зюзин поздравил Александра Анатольевича со вступлением в должность, выразив уверенность, что его опыт на государственной и муниципальной службе будет эффективно применен при решении приоритетных для развития района задач, в том числе реализации федеральных и государственных программ.