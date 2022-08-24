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В Саратовской области более десяти тысяч человек легализовали свою деятельность

Новости
В Саратовской области более десяти тысяч человек легализовали свою деятельность

Снижение неформальной занятости – один из приоритетов государственной стратегии экономической безопасности и политики на рынке труда. В Саратовской области проводятся плановые мероприятия по снижению теневой занятости и легализации трудовых отношений. Так, с начала текущего года легализовано порядка 10,5 тысячи человек. Об этом на заседании регионального Правительства рассказал министр труда и социальной защиты области Сергей Егоров.

Министр отметил, что региональный план мероприятий по снижению уровня теневой занятости в Саратовской области на 2022-2024 годы носит межведомственный характер и предусматривает комплекс мер, направленных на профилактику, выявление и пресечение фактов неформальной занятости на территории области, причем основные мероприятия по выявлению и легализации неформальной занятости проводятся на муниципальном уровне.

«За предыдущий, 2021 год, было легализовано свыше 21 тысячи человек, из них наибольшее количество – в сфере торговли и сельском хозяйстве», - подчеркнул министр.

Региональными органами власти принимается ряд мер, способствующих сдерживанию роста теневого сектора. Например, с учетом сезонности работ в рамках выездных заседаний областной комиссии по налогам проводится выявление фактов неформальной занятости у сельхозтоваропроизводителей и глав фермерских хозяйств.

Министерством труда и социальной защиты области осуществляется поддержка работодателей и работников в рамках мер по обеспечению стабильности на рынке труда. Разрабатываются меры по организации временных и общественных работ для безработных и ищущих работу граждан, а также профобучение для работников, находящихся под риском увольнения.

Еще одним механизмом вывода работающих из «тени» стала популяризация налогового режима «Налог на профессиональный доход». С начала текущего года в результате информационной работы, проводимой муниципальными комиссиями, зарегистрировались в качестве самозанятых 2,8 тыс. человек, в том числе благодаря заключению социальных контрактов.

«Реализуемые правительством области меры по созданию условий для предпринимательской, инвестиционной активности в регионе, по массовому обучению населения основам предпринимательства, особенно в сельской местности, позволят не допустить разрастания теневого рынка труда», - подчеркнул Сергей Егоров.