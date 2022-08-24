В Саратовской области более десяти тысяч человек легализовали свою деятельность

просмотров: 144

Министр отметил, что региональный план мероприятий по снижению уровня теневой занятости в Саратовской области на 2022-2024 годы носит межведомственный характер и предусматривает комплекс мер, направленных на профилактику, выявление и пресечение фактов неформальной занятости на территории области, причем основные мероприятия по выявлению и легализации неформальной занятости проводятся на муниципальном уровне.«За предыдущий, 2021 год, было легализовано свыше 21 тысячи человек, из них наибольшее количество – в сфере торговли и сельском хозяйстве», - подчеркнул министр.Региональными органами власти принимается ряд мер, способствующих сдерживанию роста теневого сектора. Например, с учетом сезонности работ в рамках выездных заседаний областной комиссии по налогам проводится выявление фактов неформальной занятости у сельхозтоваропроизводителей и глав фермерских хозяйств.Министерством труда и социальной защиты области осуществляется поддержка работодателей и работников в рамках мер по обеспечению стабильности на рынке труда. Разрабатываются меры по организации временных и общественных работ для безработных и ищущих работу граждан, а также профобучение для работников, находящихся под риском увольнения.Еще одним механизмом вывода работающих из «тени» стала популяризация налогового режима «Налог на профессиональный доход». С начала текущего года в результате информационной работы, проводимой муниципальными комиссиями, зарегистрировались в качестве самозанятых 2,8 тыс. человек, в том числе благодаря заключению социальных контрактов.«Реализуемые правительством области меры по созданию условий для предпринимательской, инвестиционной активности в регионе, по массовому обучению населения основам предпринимательства, особенно в сельской местности, позволят не допустить разрастания теневого рынка труда», - подчеркнул Сергей Егоров.