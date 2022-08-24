Общественная палата Саратовской области продолжает заключать соглашения с партиями и НКО
Региональный общественный штаб по общественному контролю и наблюдению на выборах в 2022 году продолжает работу по заключению соглашений о сотрудничестве с различными общественными организациями и политическими партиями по совместному наблюдению на выборах в Единый день голосования.
22 августа 2022 года состоялось подписание соглашения с региональным отделением ВПП «Единая Россия», в рамках которого предусмотрены взаимодействие по организации общественного наблюдения, а также подготовке общественных наблюдателей.