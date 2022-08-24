24 августа 2022 СРЕДА
Новости
16:17 | 24 августа
Александр Гречихо избран главой Петровского муниципального района
15:36 | 24 августа
В Саратовской области более десяти тысяч человек легализовали свою деятельность
14:47 | 24 августа
«Очень тебя люблю»
14:45 | 24 августа
В лагере «Березка» стартовала «Зарница Поволжья»
13:50 | 24 августа
Общественная палата Саратовской области продолжает заключать соглашения с партиями и НКО
12:38 | 24 августа
Первого сентября в области за парты сядут свыше 250 тысяч школьников
11:44 | 24 августа
За первое полугодие в области в эксплуатацию ввели 15 многоквартирных домов
10:50 | 24 августа
Эксперты РЦК повышают эффективность производственных процессов на предприятии торговли
09:55 | 24 августа
Форум «Горизонты Саратовской области» собрал всех любителей родного края
08:55 | 24 августа
Хризотил помогает! Социальные программы с «горным льном»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Общественная палата Саратовской области продолжает заключать соглашения с партиями и НКО

Новости


Региональный общественный штаб по общественному контролю и наблюдению на выборах в 2022 году продолжает работу по заключению соглашений о сотрудничестве с различными общественными организациями и политическими партиями по совместному наблюдению на выборах в Единый день голосования.

22 августа 2022 года состоялось подписание соглашения с региональным отделением ВПП «Единая Россия», в рамках которого предусмотрены взаимодействие по организации общественного наблюдения, а также подготовке общественных наблюдателей.