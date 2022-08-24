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В лагере «Березка» стартовала «Зарница Поволжья»

Новости
В лагере «Березка» стартовала «Зарница Поволжья»

На базе Автономной некоммерческой организации «Спортивно-оздоровительный центр «Березка» при поддержке полномочного представителя Президента в Приволжском Федеральном округе Комарова Игоря Анатольевича проходит региональный этап юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья».Участие принимают 8 команд из муниципальных районов области: Новобурасский, Краснопартизанский, ЗАТО Светлый, Ровенский, Екатериновский, Энгельсский, Калининский муниципальные районы и г. Саратова. Команды состоят из 14 человек (10 мальчиков и 4 девочки) и руководителя делегации. Общее количество участников порядка 120 человек.

«Зарница Поволжья» представлена следующими конкурсными этапами:

конкурс «Равнение на знамена»,
военно-историческая викторина,
разборка и сборка автомата,
строевая подготовка,
стрельба из пневматической винтовки,
силовая гимнастика,
бег на дистанцию 60 метров,
метание гранаты на дальность,
бег на дистанцию 1 км,
эстафетное плавание,
основы безопасности жизнедеятельности,
тактическая игра на местности.
Проживание и питание участников будет организовано на базе Автономной некоммерческой организации «Спортивно-оздоровительный центр «Березка» (г. Саратов, ул. Большая Кумысная поляна).

В состав судейской коллегии вошли 12 человек, главный судья – директор «Регионального центра допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» Алексей Гаранин.

По итогам соревнований команда-победитель в сентябре 2022 года примет участие в окружном финале игры в Оренбургской области.