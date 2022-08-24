В лагере «Березка» стартовала «Зарница Поволжья»

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«Зарница Поволжья» представлена следующими конкурсными этапами:конкурс «Равнение на знамена»,военно-историческая викторина,разборка и сборка автомата,строевая подготовка,стрельба из пневматической винтовки,силовая гимнастика,бег на дистанцию 60 метров,метание гранаты на дальность,бег на дистанцию 1 км,эстафетное плавание,основы безопасности жизнедеятельности,тактическая игра на местности.Проживание и питание участников будет организовано на базе Автономной некоммерческой организации «Спортивно-оздоровительный центр «Березка» (г. Саратов, ул. Большая Кумысная поляна).В состав судейской коллегии вошли 12 человек, главный судья – директор «Регионального центра допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» Алексей Гаранин.По итогам соревнований команда-победитель в сентябре 2022 года примет участие в окружном финале игры в Оренбургской области.