Первого сентября в области за парты сядут свыше 250 тысяч школьников

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С 1 сентября во всех школах будут проходить торжественные линейки с поднятием флага и исполнением гимна России. А первым уроком по понедельникам станет «Разговор о важном», в основе которого заложено патриотическое и гражданское воспитание, историческое, нравственное и экологическое просвещение. В 99% школ области введена должность советника по воспитанию.В новом учебном году инфраструктура общего образования дополнится тремя объектами: двумя пристройками – СОШ № 5 г. Саратова, СОШ № 84 г. Саратова; зданием школы на 825 мест с бассейном в микрорайоне «Иволгино». В рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» проведен капитальный ремонт 18 муниципальных школ 12 районов области и МО «Город Саратов». В региональном проекте «Развитие инфраструктуры образовательных организаций области» по капитальному и текущему ремонту приняли участие 100 школ и 100 детских садов области.Особое внимание уделяется качеству питания школьников. В 30 школьных столовых обновлено оборудование.На приобретение учебников в этом году из областного бюджета выделено 234 миллиона рублей.С 2014 года в регионе полное обновление получили 162 спортзала сельских школ, в этом году в проекте участвуют еще 11 спортзалов.С 1 сентября 2022 года планируется увеличение групп продленного дня со 168 до 585 (в 3,4 раза), в том числе в г. Саратове со 102 до 296 (в 2,9 раза). Фактическое комплектование групп будет проводиться по заявлениям родителей.«С нового учебного года дополнительно к 175 Точкам роста, которые уже работают в сельских школах, прибавится еще 66 Точек роста. Сеть инновационных учреждений пополнится школьным детским технопарком «Кванториум» в г. Балаково и вторым в области центром «IТ-куб» в г. Вольске. Впервые в 14 муниципальных районах созданы 372 места для организации дополнительного образования. В 171 школу и 9 колледжей для внедрения цифровой образовательной среды поставлено 4300 ноутбуков и 567 МФУ. В двух учреждениях для детей с ОВЗ создаются учебные мастерские», - отметила Ирина Чинаева.Реализуются проекты, позволяющие сделать систему СПО более привлекательной и гибкой. Это, прежде всего, Профессионалитет, в котором регион участвует в числе 45 субъектов России, а также развитие сети федеральных мастерских (+ 12 до 39).Важной задачей является замещение педагогических вакансий. В рамках заключенного соглашения с СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского реализуются план мероприятий и дорожная карта на 2022-2025 годы. По федеральной программе «Земский учитель» 28 педагогов придут работать в 15 отдаленных районов области. 24 трудовых договора уже заключены, объявлен дополнительный отбор.