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Хризотил помогает! Социальные программы с «горным льном»

Новости
Хризотил помогает! Социальные программы с «горным льном»

Социальный приют для детей и подростков Брянского района в деревне Бетово получил благотворительную помощь от ООО «Брянский фиброцементный завод».

В ходе капитального ремонта здания потребовались дополнительные хризотилцемнетные трубы для строительства забора вокруг учреждения. Сотрудники завода привезли необходимые строительные материалы, а также цемент, необходимый для установки ограждения. Об этом сообщает Департамент семьи, социальной и демографической политик Брянской области.

Хризотилцементная продукция была выбрана не случайно. Благодаря совокупности своих полезных свойств, хризотилцементные строительные материалы обладают широкими возможностями для применения. К примеру, хризотилцементные трубы могут быть не только основой для забора, но также проводить питьевую воду температурой до 115°С под давлением до 1,6 МПа, в случае транспортировки холодной воды на них не образуется конденсат. Они не нуждаются в дополнительной термоизоляции (хризотиловое волокно очень плохо проводит тепло), не проводят электричество, не реагируют с почвой, в них не образуются отложения солей, в конце-концов они не окисляются. Также часто хризотилцементные трубы используют в качестве изоляционного короба для электрических проводов. На сегодняшний день из хризотилового волокна производят более 300 видов промышленной продукции, в том числе шифер, фасадные плиты, термоизолирующие материалы, снаряжение для предотвращения возгораний, накладки на тормозные колодки, добавку для укрепления щебеночно-мастичного асфальтобетона и многое другое. Его широко применяют в программах капитального ремонта многоквартирных домов по всей России, в частном домостроительстве и возведении промышленных зданий. Благодаря сочетанию надежности, долговечности и доступности на отечественном рынке хризотилцементная продукция стала одним из основных строительных материалов современной России. Именно поэтому продукция российских хризотиловых заводов широко используется при реализации социальных проектов в стране.

Социальный приют в деревне Бетово Брянского района уже скоро откроет свои двери. Переоборудование здания началось в июле прошлого года – старая сельская амбулатория получила вторую жизнь. Для детей построены игровые и классные комнаты, медицинский кабинет и столовая. По словам журналистов «Деснинской правды», переоборудование здания обошлось местному бюджету в 21 миллион рублей, из которых 17 миллионов пошли на реконструкцию здания, а 4 миллиона – на благоустройство прилегающей территории. В приюте проходят реабилитацию дети и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Сотрудники учреждения помогают им в социализации, восстановлении отношений с родственниками и выходе из кризисных состояний. По словам директора приюта Ольги Фатеевой, за почти 20-летнюю историю приюта социальную реабилитацию прошли 980 несовершеннолетних из Брянского и прилегающих районов.