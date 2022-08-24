Форум «Горизонты Саратовской области» собрал всех любителей родного края

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Проект является победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов и реализуется в рамках гранта ФАДМ «Росмолодежи».«Данный проект очень важен и нужен для молодежи, фестиваль стал очень «ламповым» и собрал интересующуюся молодежь, мы были очень рады встретить ребят вместе с родителями, семьями. Фестиваль доказал, что подобные мероприятия необходимы и участникам, и экспертам, как новый формат для взаимодействия. С помощью гранта мы приобрели всю технику и выставочные комплексы, что стало немаловажным в проведении форума . В этом году нас ждут культурный и научный форумы! Мы ждем новых партнеров и участников!», - поделилась и.о председателя РДШ и координатор проекта «Навигаторы детства» Алена Рузанова.Участниками форума стали более 400 участников: школьники, родители и молодежь.В рамках образовательной программы на берегу Волги для участников эксперты из Саратовского государственного художественного музея им. А. Н. Радищева провели авторские лекции, а также были проведены практические лекции «Интерактивные экскурсии Балашовского района», лекция от Натальи Галкиной, председателя ассоциации экскурсоводов России, «Развитие ремёсел в Саратовской области», лекции «Краеведение и история. Интересно о сложном», «Саратовская гармоника — музыкальный символ региона», лекториум-практикум «Всероссийские проекты для школьников. История доступна». Ребята также посетили интерактивную площадку с настольными играми, танцами, квизами и интеллектуальными викторинами о Саратовской области.В конце форума прошёл культурный пикник на открытом воздухе, а также были подведены итоги конкурса личного рейтинга участника, самым активным были вручены подарки.«Я очень рад, что нам удалось успешно провести вчерашнее мероприятие. Мы сумели дать всем участникам форума незабываемые впечатления, знания, которые останутся с ними надолго. А значит, проект добился своей цели!», - поделился своими впечатлениями Александр Чурсин, руководитель и автор проекта «Историаф».