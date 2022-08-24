Эксперты РЦК повышают эффективность производственных процессов на предприятии торговли

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Рабочая группа «Глория-Маркет» прошла обучающие тренинги и сейчас активно использует полученные знания. Ее участники инициировали обучение администраторов магазинов. И пока будущие инструкторы по бережливому производству предприятия проходят обучение на платформе производительность.рф, эксперты Регионального центра компетенций знакомят управленцев с системой 5С, направленной на повышение безопасности и эффективности труда за счет оптимизации рабочего места сотрудника.Администраторы сети магазинов «Глория» познакомились с тем, как рационально организовать рабочее пространство, изучили пошаговый алгоритм внедрения системы, обозначили возможные риски и способы воздействия на них.«Внедрение инструментов бережливого производства - большая работа, которая включает в себя обучение коллектива. Изучение администраторами магазинов бережливых технологий направлено на моментальный перенос полученных знаний на рабочие места и решение актуальных производственных задач», - отметила супервайзер ООО «Глория-Маркет» Ольга Майорова.Предприятие является участником национального проекта «Производительность труда» с 2021 года при поддержке экспертов Регионального центра компетенций.