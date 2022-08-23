Общественных наблюдателей сравнили с беспристрастными медиаторами

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По мнению политолога, в данной ситуации политической игре с общественным мнением хорошо противостоит вовлечение населения в общественное наблюдение.Его уникальность заключается в политической беспристрастности, наблюдатели изначально запрограммированы на отстаивание интересов гражданского общества в целом, а не конкретных политических сил, отмечает эксперт.Политолог сравнила общественных наблюдателей с медиаторами. «Важно, что они проходят хорошее обучение, знают права всех участников избирательного процесса и зачастую выступают как медиаторы. Кроме того, они быстро адаптируются к изменениям законодательства, что отчетливо видно, например, по многодневному голосованию. В условиях активной цифровизации избирательного процесса их работа также автоматизирована. Отмечу, что в качестве общественных наблюдателей принимают участие и студенты. Это обеспечивает их гражданскую активность, политическую вовлеченность и позволяет им отрабатывать полученные теоретические знания на практике».Напомним, в Саратовской области в течение трех дней, с 9 по 11 сентября пройдут выборы Губернатора области и депутатов Саратовской областной Думы седьмого созыва.