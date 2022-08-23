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Скидка при онлайн-покупке билетов на пригородные поезда в Саратовской области действует до конца августа

Новости
Скидка при онлайн-покупке билетов на пригородные поезда в Саратовской области действует до конца августа

До конца августа при онлайн-покупке билетов на пригородные поезда, курсирующие в Саратовской области, предоставляется скидка в размере 5%. Такая возможность будет доступна при покупке билета за полную стоимость.

По условиям акции, проводимой АО «Саратовская ППК», для получения скидки проездной документ необходимо приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». При посадке в поезд пассажир должен будет предъявить кассиру электронный билет, а также документ, указанный при его оформлении.

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Скачать и установить мобильное приложение «РЖД Пассажирам» можно бесплатно в приложениях Google Play или AppStore. Ссылки для скачивания также размещены на официальном сайте АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru. С помощью мобильного приложения можно не только оформить проездной документ, но и узнать актуальное расписание движения пригородных поездов со стоимостью проезда, а также сохранить историю поездок в личном кабинете. Приобрести электронный билет можно круглосуточно, причём как непосредственно перед началом поездки, так и за 10 суток до отправления поезда.