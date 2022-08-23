Скидка при онлайн-покупке билетов на пригородные поезда в Саратовской области действует до конца августа

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По условиям акции, проводимой АО «Саратовская ППК», для получения скидки проездной документ необходимо приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». При посадке в поезд пассажир должен будет предъявить кассиру электронный билет, а также документ, указанный при его оформлении.***Скачать и установить мобильное приложение «РЖД Пассажирам» можно бесплатно в приложениях Google Play или AppStore. Ссылки для скачивания также размещены на официальном сайте АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru. С помощью мобильного приложения можно не только оформить проездной документ, но и узнать актуальное расписание движения пригородных поездов со стоимостью проезда, а также сохранить историю поездок в личном кабинете. Приобрести электронный билет можно круглосуточно, причём как непосредственно перед началом поездки, так и за 10 суток до отправления поезда.