23 августа 2022 ВТОРНИК
Новости
17:22 | 23 августа
Общественных наблюдателей сравнили с беспристрастными медиаторами
15:39 | 23 августа
Скидка при онлайн-покупке билетов на пригородные поезда в Саратовской области действует до конца августа
14:41 | 23 августа
Молодые жители области приглашаются к участию в Молодежном дне VII Всероссийской недели охраны труда
13:45 | 23 августа
В Саратове стартовали Всероссийские соревнования по биатлону среди юношей и девушек
12:44 | 23 августа
Команда Саратовской области стала победителем Всероссийских соревнований по морскому многоборью
11:57 | 23 августа
Лада Мокроусова назначена исполняющей обязанности мэра Саратова
11:48 | 23 августа
Михаил Исаев покидает пост главы Саратова
10:50 | 23 августа
В заготовке лома Саратовской области участвуют 229 лицензиатов
09:54 | 23 августа
В Саратовской области появятся новые фельдшерско-акушерские пункты
09:00 | 23 августа
В Саратовской области прошел фестиваль национальных культур «Песни родного края»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Молодые жители области приглашаются к участию в Молодежном дне VII Всероссийской недели охраны труда

Новости


В Сочи в рамках Всероссийской недели охраны труда 30 сентября состоится Молодежный день VII Всероссийской недели охраны труда.

Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) – уникальное событие в сфере охраны труда, эффективный инструмент для обсуждения, поиска ответов и решений актуальных вопросов. Интерес представителей бизнес-сообществ, глав международных организаций, официальных лиц, экспертов, ученых и журналистов к ВНОТ увеличивается с каждым годом, как и география его участников.

Молодежный день ВНОТ позволит привлечь молодежь к решению острых вопросов охраны труда, построить профессиональную траекторию работы в соответствии с актуальной экономической повесткой, получить мотивацию на профессиональное развитие.

Для участия в Молодежном дне ВНОТ приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет (включительно).

Всем кандидатам необходимо пройти регистрацию на сайте АИС «Молодежь России» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (myrosmol.ru) и подать заявку на участие в Молодежном дне ВНОТ в личном кабинете в разделе «Мероприятия» до 23:59 по московскому времени 25 августа 2022 года.

Подробную информацию о Молодежном дне ВНОТ можно узнать по телефону: +7 (495) 668-80-08, добавочный номер 8020.