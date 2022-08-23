Молодые жители области приглашаются к участию в Молодежном дне VII Всероссийской недели охраны труда

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Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) – уникальное событие в сфере охраны труда, эффективный инструмент для обсуждения, поиска ответов и решений актуальных вопросов. Интерес представителей бизнес-сообществ, глав международных организаций, официальных лиц, экспертов, ученых и журналистов к ВНОТ увеличивается с каждым годом, как и география его участников.Молодежный день ВНОТ позволит привлечь молодежь к решению острых вопросов охраны труда, построить профессиональную траекторию работы в соответствии с актуальной экономической повесткой, получить мотивацию на профессиональное развитие.Для участия в Молодежном дне ВНОТ приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет (включительно).Всем кандидатам необходимо пройти регистрацию на сайте АИС «Молодежь России» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (myrosmol.ru) и подать заявку на участие в Молодежном дне ВНОТ в личном кабинете в разделе «Мероприятия» до 23:59 по московскому времени 25 августа 2022 года.Подробную информацию о Молодежном дне ВНОТ можно узнать по телефону: +7 (495) 668-80-08, добавочный номер 8020.