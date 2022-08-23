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В Саратове стартовали Всероссийские соревнования по биатлону среди юношей и девушек

Новости
В Саратове стартовали Всероссийские соревнования по биатлону среди юношей и девушек

21 августа в Саратове на лыжном стадионе на 5-ой Дачной состоялось открытие Всероссийских соревнований по летнему биатлону среди юношей и девушек в двух возрастных категориях – 13-14 лет и 11-12 лет.

Соревнования организованы Министерством молодежной политики и спорта Саратовской области совместно с «Союзом биатлонистов России» и Федерацией биатлона Саратовской области.

В первый день в соревнованиях приняли участие 130 спортсменов из 8 регионов страны: Республики Мордовия, Чувашия и Татарстан, Оренбургская, Московская, Ленинградская, Тамбовская, Саратовская области. Поддержать участников соревнований приехал Министр молодежной политики и спорта Саратовской области Роман Грибов.

Президент областной Федерации биатлона Зинаида Самсонова в своем приветственном слове к юным спортсменам отметила, что «соревнования, независимо от итогового результата, помогут участникам испытать свои силы и, в первую очередь, понять свою моральную готовность ставить перед собой цели и преодолевать себя для их достижения»

Член Союза биатлонистов России, исполнительный директор областной федерации биатлона Сергей Литяк также пожелал спортсменам удачи в гонках, отметив, что соревнования Всероссийского уровня проводятся в Саратове уже второй год подряд.

Вчера, 21 августа, была проведена «кросс-гонка» с использованием пневматического оружия. Результаты первого дня соревнований:

4,8 км – юноши 13-14 лет (2008-2009 г.р.):
1 место – Денис Князев (МУ «СШОР №3» г. Саратова);
2 место – Иван Кравцов (МУ «СШОР №3» г. Саратова);
3 место – Михаил Соловьев (МУ «СШОР №3» г. Саратова).

4 км – девушки 13-14 лет (2008-2009 г.р.):
1 место – Полина Савина (МУ «СШОР №3» г. Саратова);
2 место – Анастасия Покусаева (Ленинградская область);
3 место – Александра Кюрджиева (МУ «СШОР №3» г. Саратова).

4 км – юноши 11-12 лет (2010-2011 г.р.):
1 место – Захар Вяльчин (МАУ СШ «Юность» г. Балаково);
2 место – Искандер Галиев (Республика Татарстан);
3 место – Родион Туманов (МУ «СШОР №3» г. Саратова).

3,2 км – девушки 11-12 лет (2010-2011 г.р.):
1 место – Екатерина Дмитриева (МУ «СШОР №3» г. Саратова);
2 место – Полина Медведева (МУ «СШОР №3» г. Саратова);
3 место – Елена Гетман (Московская область).