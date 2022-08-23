Команда Саратовской области стала победителем Всероссийских соревнований по морскому многоборью

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Данные соревнования посвящены памяти одного из лучших морских многоборцев СССР и России Михаила Васильевича Фирсова, Отличника физической культуры и спорта, Мастера спорта СССР и Мастера спорта международного класса, который внёс неоценимый вклад в развитие морского многоборья как высококлассный спортсмен и тренер. С 2019 года на Всероссийских соревнованиях по морскому многоборью разыгрывается посеребренный восьмикилограммовый переходящий Кубок имени М.В. Фирсова, который находится на постоянном хранении в Саратове.В этом году в соревнованиях приняли участие команды из Саратовской, Самарской, Ярославской, Архангельской, Ульяновской, Липецкой, Калужской областей и Санкт-Петербурга.В результате упорной трёхдневной борьбы победу одержала команда Саратовской области.«Для меня это были дебютные соревнования, которые навсегда останутся в моей памяти. Борьба была напряжённой, мы всегда держались в лидирующих позициях, шли без ошибок, и это полностью заслуга слаженной командной работы», – поделился впечатлениями один из участников команды-победителя, студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Владислав Тимофеев.