Лада Мокроусова назначена исполняющей обязанности мэра Саратова

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«Лада Михайловна - опытный и подготовленный руководитель, профессионал. До этого она возглавляла крупнейший район областного центра - Ленинский. Жители знают ее и поддерживают.Обозначил перед Ладой Михайловной основные задачи, связанные с городским хозяйством, на ближайшее время. Это в первую очередь подготовка к зиме, благоустройство, ремонт дорог, готовность образовательных учреждений к старту нового учебного года, реализация государственных программ. Работы предстоит очень много.Уверен, что Лада Михайловна будет ответственно исполнять обязанности главы Саратова. Со своей стороны будут оказывать всестороннюю поддержку, чтобы областной центр продолжил развиваться», - отметил Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.