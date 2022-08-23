23 августа 2022 ВТОРНИК
Новости
17:22 | 23 августа
Общественных наблюдателей сравнили с беспристрастными медиаторами
15:39 | 23 августа
Скидка при онлайн-покупке билетов на пригородные поезда в Саратовской области действует до конца августа
14:41 | 23 августа
Молодые жители области приглашаются к участию в Молодежном дне VII Всероссийской недели охраны труда
13:45 | 23 августа
В Саратове стартовали Всероссийские соревнования по биатлону среди юношей и девушек
12:44 | 23 августа
Команда Саратовской области стала победителем Всероссийских соревнований по морскому многоборью
11:57 | 23 августа
Лада Мокроусова назначена исполняющей обязанности мэра Саратова
11:48 | 23 августа
Михаил Исаев покидает пост главы Саратова
10:50 | 23 августа
В заготовке лома Саратовской области участвуют 229 лицензиатов
09:54 | 23 августа
В Саратовской области появятся новые фельдшерско-акушерские пункты
09:00 | 23 августа
В Саратовской области прошел фестиваль национальных культур «Песни родного края»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Лада Мокроусова назначена исполняющей обязанности мэра Саратова

Новости
Лада Мокроусова назначена исполняющей обязанности мэра Саратова

Исполнять обязанности главы Саратова будет Лада Мокроусова.

«Лада Михайловна - опытный и подготовленный руководитель, профессионал. До этого она возглавляла крупнейший район областного центра - Ленинский. Жители знают ее и поддерживают.

Обозначил перед Ладой Михайловной основные задачи, связанные с городским хозяйством, на ближайшее время. Это в первую очередь подготовка к зиме, благоустройство, ремонт дорог, готовность образовательных учреждений к старту нового учебного года, реализация государственных программ. Работы предстоит очень много.

Уверен, что Лада Михайловна будет ответственно исполнять обязанности главы Саратова. Со своей стороны будут оказывать всестороннюю поддержку, чтобы областной центр продолжил развиваться», - отметил Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.