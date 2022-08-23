Михаил Исаев покидает пост главы Саратова

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«С октября 2017 года я являюсь главой Саратова, депутаты городской Думы дважды доверили мне этот ответственный и серьезный пост. За 5 лет удалось сделать немало: было реализовано значительное количество проектов в сфере благоустройства, отремонтированы миллионы квадратных метров дорог и тротуаров, построены десятки социальных объектов, нам удалось улучшить условия проживания нескольких тысяч семей и расширить границы муниципального образования.У Саратова появился Гагаринский район, значительно обновился парк троллейбусов, впервые за десятилетия капитально отремонтирован путепровод Трофимовский, в городе был построен современный пляж, а также появилось самое протяженное в Европе пешеходное кольцо. Саратов подошел к реализации значимого проекта - строительство линии скоростного трамвая, идет обсуждение и проектирование нескольких транспортных развязок и это далеко не все.Не стоит забывать, что долгие годы областной центр был обделен вниманием. По расходам на одного жителя мы сильно уступали сельским районам. За несколько лет удалось резко изменить эту ситуацию, и уже в прошлом году наш город по тратам на одного саратовца стал вторым среди схожих административных центров в России. Мы обошли 4 города-миллионника - Волгоград, Омск, Самару и Уфу, а также Ульяновск, Оренбург и Ижевск.Все это было сделано благодаря поддержке федерального центра, лично спикера Госдумы Вячеслава Володина, регионального правительства, а самое главное - жителей Саратова, которые, я надеюсь, поддержат и мое решение продолжить отстаивать их интересы на областном уровне. Тем более, что ранее уже неоднократно горожане делали свой выбор в мою пользу, и я старался их не подводить.Считаю, что полученные опыт и навыки смогу в полной мере реализовать в новом качестве. Я знаю проблематику территорий, вижу решения и готов реализовывать их в роли депутата областной Думы.Свое намерение я обсуждал с врио губернатора Романом Бусаргиным и заручился его поддержкой. В случае, если заводчане выберут меня депутатом, а жители области Романа Викторовича губернатором, я продолжу работать в одной команде с ним на благо региона», - рассказал Михаил Исаев в своем телеграм-канале.