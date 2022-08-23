23 августа 2022 ВТОРНИК
Новости
17:22 | 23 августа
Общественных наблюдателей сравнили с беспристрастными медиаторами
15:39 | 23 августа
Скидка при онлайн-покупке билетов на пригородные поезда в Саратовской области действует до конца августа
14:41 | 23 августа
Молодые жители области приглашаются к участию в Молодежном дне VII Всероссийской недели охраны труда
13:45 | 23 августа
В Саратове стартовали Всероссийские соревнования по биатлону среди юношей и девушек
12:44 | 23 августа
Команда Саратовской области стала победителем Всероссийских соревнований по морскому многоборью
11:57 | 23 августа
Лада Мокроусова назначена исполняющей обязанности мэра Саратова
11:48 | 23 августа
Михаил Исаев покидает пост главы Саратова
10:50 | 23 августа
В заготовке лома Саратовской области участвуют 229 лицензиатов
09:54 | 23 августа
В Саратовской области появятся новые фельдшерско-акушерские пункты
09:00 | 23 августа
В Саратовской области прошел фестиваль национальных культур «Песни родного края»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Михаил Исаев покидает пост главы Саратова

Новости / Главная новость
Михаил Исаев покидает пост главы Саратова

Мэр Саратова Михаил Исаев сделал заявление об уходе с поста:

«С октября 2017 года я являюсь главой Саратова, депутаты городской Думы дважды доверили мне этот ответственный и серьезный пост. За 5 лет удалось сделать немало: было реализовано значительное количество проектов в сфере благоустройства, отремонтированы миллионы квадратных метров дорог и тротуаров, построены десятки социальных объектов, нам удалось улучшить условия проживания нескольких тысяч семей и расширить границы муниципального образования.

У Саратова появился Гагаринский район, значительно обновился парк троллейбусов, впервые за десятилетия капитально отремонтирован путепровод Трофимовский, в городе был построен современный пляж, а также появилось самое протяженное в Европе пешеходное кольцо. Саратов подошел к реализации значимого проекта - строительство линии скоростного трамвая, идет обсуждение и проектирование нескольких транспортных развязок и это далеко не все.

Не стоит забывать, что долгие годы областной центр был обделен вниманием. По расходам на одного жителя мы сильно уступали сельским районам. За несколько лет удалось резко изменить эту ситуацию, и уже в прошлом году наш город по тратам на одного саратовца стал вторым среди схожих административных центров в России. Мы обошли 4 города-миллионника - Волгоград, Омск, Самару и Уфу, а также Ульяновск, Оренбург и Ижевск.

Все это было сделано благодаря поддержке федерального центра, лично спикера Госдумы Вячеслава Володина, регионального правительства, а самое главное - жителей Саратова, которые, я надеюсь, поддержат и мое решение продолжить отстаивать их интересы на областном уровне. Тем более, что ранее уже неоднократно горожане делали свой выбор в мою пользу, и я старался их не подводить.

Считаю, что полученные опыт и навыки смогу в полной мере реализовать в новом качестве. Я знаю проблематику территорий, вижу решения и готов реализовывать их в роли депутата областной Думы.

Свое намерение я обсуждал с врио губернатора Романом Бусаргиным и заручился его поддержкой. В случае, если заводчане выберут меня депутатом, а жители области Романа Викторовича губернатором, я продолжу работать в одной команде с ним на благо региона», - рассказал Михаил Исаев в своем телеграм-канале.