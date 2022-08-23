В заготовке лома Саратовской области участвуют 229 лицензиатов

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С начала года министерство промышленности и энергетики Саратовской области рассмотрело 98 заявлений о представлении или прекращении действия лицензии, внесении изменений в реестр и предоставление сведений о лицензиях. Лицензии получили 14 юридических лиц и ИП. За этот же период на основании заявлений и сведений, полученных из Федеральной налоговой службы, прекращено действие лицензий у 9 лицензиатов.«Услуги в сфере лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов уже сейчас доступны в электронном виде, а с 1 сентября их предоставление станет возможным только в электронной форме. Получить сведения из реестра лицензий, подать заявку на получение лицензии или внесение изменений в реестр лицензий можно на портале Госуслуг», - сообщил заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов.Заготовленный на территории области металлолом используют как сырье не только металлургические заводы, осуществляющие производственную деятельность в регионе («МЗ Балаково», «Балаково-Центролит»). Лом также поставляется в металлургию других регионов. В числе заказчиков, например, «Волжский трубный завод», «Фроловский электросталеплавильный завод», металлургические заводы Волгограда, Ростова, Таганрога, Новолипецка.В 2021 году, по данным Саратовстата, в регионе было образовано 1,94 млн тонн лома и отходов черных металлов, 42,2 тыс. тонн лома и отходов цветных металлов.