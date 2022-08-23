В Саратовской области появятся новые фельдшерско-акушерские пункты

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Заместитель председателя регионального правительства-министр здравоохранения области Олег Костин провел специальное совещание с главврачами районных больниц, на территории обслуживания которых будут установлены медицинские пункты, и поручил заблаговременно при непосредственном участии районных властей организовать необходимые мероприятия по выделению земельных участков, формированию площадок под установку модулей, проработать вопросы подводки инженерных коммуникаций (в т.ч. электро-, водоснабжение), обязательно запланировать работы по последующему благоустройству и озеленению площадок перед ФАПами.Он напомнил, что установка модульных конструкций ведется в рамках федеральной Программы модернизации первичного звена регионального здравоохранения и подчеркнул, что ее главный принцип – максимальное приближение медицинской помощи жителям села.«Предстоит большая работа, которая подразумевает и большую персональную ответственность. Новые объекты здравоохранения строятся для людей, и мы должны вовремя и качественно сделать все, чтобы медицинская помощь для населения стала действительно ближе».Установка ФАПов намечена в с. Горелый Гай Ивантеевского района, с. Черный Затон и с. Подлесное Хвалынского района, п. Пригородный Петровского района, п. Прудовой Ершовского района, с. Лепехинка и с. Карпенка Краснокутского района.Врачебная амбулатория планируется к установке в с. Синенькие Гагаринского района г. Саратова.Также в ходе совещания Олег Костин поручил главным врачам на особом контроле держать подготовку медучреждений к предстоящему отопительному сезону, выполнять намеченные профилактические и ремонтные работы заранее, идти в графике.Обсуждая тему ежедневного увеличения в регионе количества инфицированных коронавирусом, а также сезонное увеличение различных вирусных заболеваний зампред указал на необходимость проведения в медучреждениях необходимых мероприятий по профилактике заноса и распространения инфекционных заболеваний, исходя из текущей санитарной обстановки. Также – восстанавливать плановую работу организаций, осуществляющих лабораторные ПЦР-исследования на ковид, с возможностью увеличения профильных мощностей, наготове держать резервные койки для приема пациентов с различными инфекционными заболеваниями.