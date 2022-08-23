Благодаря нацпроекту на сельскохозяйственном предприятии будет оптимизирован процесс взвешивания зерна

просмотров: 290

На пилотном участке «Зернокомплекс» активно проводятся работы по внедрению инструментов бережливого производства. Так, на пункте весового контроля взвешивается зерно и фиксируется результат. Собранные данные станут основой разработки оптимального порядка действий весовщика.«Участие в нацпроекте позволило по-новому взглянуть на наши производственные процессы. Как по зернышку собирается урожай, так и шаг за шагом выстраивается понимание существующих проблем и поиск путей их устранения. Совместно с экспертами Регионального центра компетенций планируем упростить процесс взвешивания зерна. Это в свою очередь повлияет на формирование отчетов и данных для дальнейшего планирования. Также в планах разработка мероприятий по ускорению процесса определения качества зерна в лаборатории. От этого напрямую зависит скорость отгрузки зерна», – прокомментировал генеральный директор АО «Декабрист» Александр Ребров.Напомним, АО «Декабрист» является участником национального проекта «Производительность труда» с 2022 года при поддержке Регионального центра компетенции.