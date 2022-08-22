Более 5 тысяч сотрудников ПривЖД прошли ревакцинацию от COVID-19

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В реализации программы ревакцинации населения от COVID-19 активно участвуют больницы «РЖД-Медицина» в Астрахани, Саратове, Волгограде и Ершове. Кабинеты для проведения вакцинации оснащены необходимым медицинским оборудованием, обеспечивается контроль соблюдения «холодовой цепи» при хранении и транспортировке двухкомпонентной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Вакцинируют не только железнодорожников, но и всех желающих при наличии полиса ОМС (после осмотра терапевта).Прививка делается бесплатно, по предварительной записи по телефонам:8 (8452) 41-37-82 (Саратов);8-927-108-74-20 (Ершов);8 (8442) 43-50-55, 8-961-062-55-53 (Волгоград);8 (8512) 32-20-15, 8-961-812-51-95 (Астрахань).