Областной киновидеоцентр 27 августа организует кинопоказы под открытым небом

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В Саратовской области одной из 56-ти площадок, на которых покажут фильмы, станет арт-кластер «Склады Рейнеке» (ул. М. Горького, д.2).В ночь с 27 на 28 августа зрители увидят:— х/ф «Чемпион мира» (реж. А. Сидоров, 6+),— х/ф «Последний Богатырь: Посланник Тьмы» (реж. Д. Дьяченко, 6+).Время начала сеансов — 20.00.Вход свободный.Необходима предварительная регистрация по ссылке.Для справкиОрганизаторы Всероссийской акции «Ночь кино» – Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал «Культура.РФ». В области кинопоказы пройдут в рамках культурно-просветительской программы «Кино для всех под открытым небом на складах Рейнеке».Телефон для справок: (8452) 62-02-71.