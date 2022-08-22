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Областной киновидеоцентр 27 августа организует кинопоказы под открытым небом

Новости
Областной киновидеоцентр 27 августа организует кинопоказы под открытым небом

Областной киновидеоцентр и Саратовский филиал РОСИЗО приглашают саратовцев на показы в «Ночь кино». Эта акция пройдёт по всей России уже в седьмой раз. В этом году дата ее проведения совпадает с профессиональным праздником кинематографистов – Днем российского кино.

В Саратовской области одной из 56-ти площадок, на которых покажут фильмы, станет арт-кластер «Склады Рейнеке» (ул. М. Горького, д.2).

В ночь с 27 на 28 августа зрители увидят:

— х/ф «Чемпион мира» (реж. А. Сидоров, 6+),

— х/ф «Последний Богатырь: Посланник Тьмы» (реж. Д. Дьяченко, 6+).

Время начала сеансов — 20.00.

Вход свободный.

Необходима предварительная регистрация по ссылке.

Для справки

Организаторы Всероссийской акции «Ночь кино» – Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал «Культура.РФ». В области кинопоказы пройдут в рамках культурно-просветительской программы «Кино для всех под открытым небом на складах Рейнеке».

Телефон для справок: (8452) 62-02-71.