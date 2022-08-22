Аэропорт «Гагарин» подвел итоги трех лет работы

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За три года работы аэропорт «Гагарин» обеспечил прием и выпуск 20 тыс.738 воздушных судов, обработал свыше 1 тыс. 421 тонн грузов, более 945 тонн почты и свыше 10 тыс. 800 тонн багажа. С 20 августа 2019 по 20 августа 2022 года аэропорт обслужил 2,4 млн пассажиров.Стоит отметить, что строительство аэропортового комплекса «Гагарин» в Саратове было реализовано в формате государственно-частного партнерства при участии Министерства транспорта России, Федерального агентства воздушного транспорта, Правительства Саратовской области и Управляющей компании «Аэропорты Регионов».Аэродром международного аэропорта «Гагарин» сертифицирован по II категории ИКАО. Смонтировано светосигнальное и радиотехническое оборудование, обеспечивающее необходимые условия для захода на посадку по II категории при ограниченной видимости и сложных метеоусловий.В настоящее время полеты из аэропорта «Гагарин» на регулярной основе выполняют 6 авиакомпаний – «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines, UTair, Red Wings, и «Азимут», Авиаперевозчики летают из Саратова по 7 регулярным и чартерным внутрироссийским направлениям – в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Минеральные Воды, Нижний Новгород и Сургут.