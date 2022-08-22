Саратовская область увеличила производство оборудования, электроники, химии, одежды

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В позитивном тренде в Саратовской области остаются импортозамещающие либо ориентированные на экспорт направления: производство химических веществ и химпродуктов (101,7%), лекарственных средств и материалов (113,9%), компьютеров, оптики и электронных изделий (103,4%),машин и оборудования, не включенных в другие группировки (110,8%), ремонт и монтаж машин и оборудования (117,9%). Продолжается рост производства одежды - ИПП за 7 месяцев на 8% обогнал аналогичный показатель 2021-го: 108%.За 7 месяцев вырос индекс в производстве прочей неметаллической минеральной продукции, на 34,3% превысив данные аналогичного периода прошлого года.По этому году рост прослеживается по ряду отраслей. Например, в июле по сравнению с июнем вырос ИПП в производстве кокса и нефтепродуктов, резиновых и пластмассовых изделий, металлургии, электрооборудования.В обеспечении электроэнергией, газом и паром, а также в добыче полезных ископаемых индекс за январь-июль всего на 1% уступил прошлому году. По первому направлению сказался планово-предупредительный ремонт одного из энергоблоков Балаковской АЭС. В разрезе второго направления добыча нефти и природного газа сохраняется на уровне 7 месяцев 2021 года (100,2%), а добыча прочих полезных ископаемых выросла (117,3%).