В честь Дня флага на Волге прошел Парад катеров
21 августа в акватории реки Волги вблизи Шумейских островов состоялся Парад катеров в честь Дня Государственного флага Российской Федерации.
Организатором мероприятия выступило министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области при поддержке администраций Саратова и Энгельсского района
В параде приняли участие суда министерства по делам чрезвычайных ситуаций, министерства внутренних дел, Службы спасения области, линейного управления внутренних дел на транспорте, Государственной инспекции маломерных судов и Росгвардии.
Кроме этого парад катеров поддержали сообщества водномоторников Саратова и Энгельса, а также члены Общественной палаты Саратовской области и Совета отцов при Уполномоченном по правам человека Саратовской области.