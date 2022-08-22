В честь Дня флага на Волге прошел Парад катеров

просмотров: 112

Организатором мероприятия выступило министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области при поддержке администраций Саратова и Энгельсского районаВ параде приняли участие суда министерства по делам чрезвычайных ситуаций, министерства внутренних дел, Службы спасения области, линейного управления внутренних дел на транспорте, Государственной инспекции маломерных судов и Росгвардии.Кроме этого парад катеров поддержали сообщества водномоторников Саратова и Энгельса, а также члены Общественной палаты Саратовской области и Совета отцов при Уполномоченном по правам человека Саратовской области.