В Саратовском театре кукол «Теремок» расскажут об открытии 86 сезона
24 августа в 12.00 в театре кукол «Теремок» пройдет брифинг, посвященный открытию 86 театрального сезона, которое состоится 17 сентября в 10.30.
Кроме того, на мероприятии расскажут о премьерном спектакле "Щелкунчик", который состоится 4 сентября в 11.00 и в 16.00; форуме учителей, мастер-классах для детей по сценическому мастерству, о создании нового спектакля "Лисичка со скалочкой" в baby формате и других проектах театра.
В мероприятии примут участие директор театра Александр Удалов, главные режиссер Геннадий Шугуров, директор Саратовского театрального института, артист театра Роман Сопко, артисты и педагог театра.