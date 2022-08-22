В Саратовском театре кукол «Теремок» расскажут об открытии 86 сезона

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Кроме того, на мероприятии расскажут о премьерном спектакле "Щелкунчик", который состоится 4 сентября в 11.00 и в 16.00; форуме учителей, мастер-классах для детей по сценическому мастерству, о создании нового спектакля "Лисичка со скалочкой" в baby формате и других проектах театра.В мероприятии примут участие директор театра Александр Удалов, главные режиссер Геннадий Шугуров, директор Саратовского театрального института, артист театра Роман Сопко, артисты и педагог театра.