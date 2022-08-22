Энергетики «Россети Волга» продолжают борьбу с энерговоровством

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Как показывает практика, магниты на счетчик – это вчерашний день. Мошенники не сидят сложа руки, «технологии» энерговоровства не стоят на месте. Изобретаются все более изощренные способы хищения электроэнергии. На специальных ресурсах в интернете предлагаются целые программные комплексы, якобы позволяющие занизить показания приборов учета. Энергетики выступают инициаторами блокировки вредоносных сайтов. И, конечно, в рамках своих полномочий продолжают борьбу с безучетным и бездоговорным потреблением энергоресурсов в регионах присутствия компании «Россети Волга» – Саратовской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской областях, Республике Мордовия и Чувашской Республике. Специалисты электросетевой компании имеют необходимые компетенции и оборудование, позволяющие гарантированно обнаружить и пресечь незаконное потребление ресурсов.Так, в I полугодии текущего года волжские энергетики выявили более 780 фактов хищения электроэнергии объемом 5,4 млн кВт*ч. В правоохранительные органы направлено 646 заявлений. К административной ответственности привлечены 256 человек. В процессе расследования 2 уголовных дела.Из недавних примеров хищения электроэнергии в особо крупных размерах – майнинговая ферма в Пестравском районе Самарской области. По заявлению энергетиков филиала «Самарские распределительные сети» сотрудники полиции провели проверку и обнаружили оборудование, предназначенное для добычи криптовалюты Bitcoin. Оборудование изъято, подсчитан ущерб, проводится экспертиза, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».В рамках профилактики энерговоровства специалисты «Россети Волга» постоянно разъясняют потребителям, чем опасно хищение электричества. Во-первых, незаконно сэкономленные киловатт часы будут оплачиваться исходя из максимальной пропускной способности электрической сети, а эта сумма существенно превышает расходы при нормативном использовании электричества. Во-вторых, за хищение предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В-третьих, энерговоровство увеличивает вероятность резкого изменения уровней напряжения в электросети, что влечет за собой выход из строя электрооборудования соседей, возникновение пожаров. Необходимо помнить: самовольное вмешательство в работу энергооборудования сопряжено с нарушением правил электробезопасности, что может привести к электротравмам или даже летальному исходу как среди злоумышленников, так и сторонних лиц.Добросовестные потребители могут защитить себя и близких, сообщив о незаконном подключении к электрическим сетям по телефону контакт-центра «Россети Волга» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный, конфиденциальность гарантирована).