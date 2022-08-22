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Дополнительная остановка в расписании пригородного поезда Саратов – Ртищево появится с 26 августа

Новости
Дополнительная остановка в расписании пригородного поезда Саратов – Ртищево появится с 26 августа

Для удобства пассажиров с 26 августа пригородный поезд №6161 Саратов-1 – Ртищево-1 будет останавливаться на о.п. Евдокимовский.

Поезд будет оправляться со ст. Саратов-1 ежедневно в 8:44 (без изменений), прибывать на о.п. Евдокимовский в 9:47 (на 1 минуту), прибывать на конечную ст. Ртищево-1 в 11:58 (без изменений).

С подробной информацией о расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», по телефону центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), на информационных стендах билетных касс, а также на сайте АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru