Саратовское электроагрегатное предприятие повышает эффективность производства своей продукции

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Рабочая группа вместе с экспертами Федерального центра компетенции в сфере производительности труда (ФЦК) применяли такие инструменты бережливого производства, как стандартизированная работа, производственный анализ, методики 8Д и 5С, быстрая переналадка, картирование и другие.Примененные методики способствовали оперативному решению ряда вопросов по сокращению брака, улучшению условий труда работающих, оптимизации оборудования, более эффективной организации рабочего процесса и, в целом, увеличению производительности труда. На сегодняшний день объем реализации по данному продукту увеличился на 15%, время протекания производственного процесса сократилось на 210 часов, повысилась выработка, а запасы в потоке сократились на 700 штук.Основам бережливого производства на заводе обучено порядка 380 человек. До конца года планируется обучить 600 сотрудников. Также теперь каждый сотрудник может выступить с рационализаторским предложением.«Важно, чтобы каждый, кто вовлечен в национальный проект «Производительность труда», осознавал его значение, понимал, что принципам бережливого производства необходимо следовать всегда. Эксперты ФЦК вложили нам в руки те самые механизмы, которые в дальнейшем мы будем самостоятельно применять на практике, выявляя несоответствия, генерируя способы их устранения, реализуя предложения по улучшению. Необходимо, чтобы культура бережливого производства стала неотъемлемой частью производственного процесса. Нам предстоит тотальный тренинг всего коллектива, поскольку все работники должны быть обучены инструментам, способствующим повышению производительности труда», – поделился директор ООО «СЭПО-ЗЭМ» Артур Темиров.