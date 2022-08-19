Благоустройство участка набережной от памятника Юрию Гагарину до моста «Саратов-Энгельс» находится на завершающем этапе

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Проводятся комплексные работы по благоустройству, которые включают в себя замену асфальтобетонного покрытия, устройство автополива, подпорной стенки, монтаж лестничного спуска, озеленение, освещение, установку малых архитектурных форм. Они осуществляются в 4 этапа.В ходе первых трех был выполнен ремонт тротуаров с устройством бордюров от памятника Юрию Гагарину и от ул. Валовая до моста «Саратов-Энгельс». Произведен ремонт дороги на участке от ул. Валовая до моста «Саратов-Энгельс». Дополнительно рабочие завезли плодородный грунт, выполнили ремонт лестничных спусков и косметический ремонт подпорной стенки.В настоящее время на завершающей стадии находится 4 этап, в рамках которого осуществляется благоустройство территории от бывшего кинотеатра «Экран» до Речного вокзала. Рабочие монтируют автополив, продолжают завоз грунта. Выполняется укрепление и озеленение территории, ведется установка бордюров. Осуществляется замена асфальтобетонного покрытия. Проводится капитальный ремонт опорной стенки, устройство лестничного спуска, установка малых архитектурных форм, а также освещения.Завершить работы планируется к концу августа.