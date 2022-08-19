Движение через железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова будет временно ограничено 22 августа

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Для пропуска транспорта будет организовано поочередное закрытие полос.Объезд возможен через путепровод на ул.Чернышевского в Заводском районе Саратова.Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.