Движение через железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова будет временно ограничено 22 августа
В связи с ремонтными работами с 13:30 до 16:20 22 августа будет ограничено движение через железнодорожный переезд на 860 км перегона Саратов-2 – Князевка (пересечение с ул. Орджоникидзе в Заводском районе Саратова).
Для пропуска транспорта будет организовано поочередное закрытие полос.
Объезд возможен через путепровод на ул.Чернышевского в Заводском районе Саратова.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.