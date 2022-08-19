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21 августа в Шумейке состоится парад катеров в честь Дня государственного флага России

Новости
21 августа в Шумейке состоится парад катеров в честь Дня государственного флага России

21 августа в 12.00 в Шумейке состоится патриотическая акция - парад катеров в честь Дня государственного флага России.

Приглашаем всех владельцев катеров и иных плавсредств принять участие в параде. На катере рекомендуется разместить флаг России - триколор.

Для проведения мероприятия выбрано наиболее подходящее по климатическим и дистанционным соображениям место (см. схему).

Парад стартует в акватории Шумейских островов вблизи базы отдыха «Камбоджа» и пройдет по протоке Котлубань.

Министерство внутренней политики и общественных отношений области
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