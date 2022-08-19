21 августа в Шумейке состоится парад катеров в честь Дня государственного флага России

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Приглашаем всех владельцев катеров и иных плавсредств принять участие в параде. На катере рекомендуется разместить флаг России - триколор.Для проведения мероприятия выбрано наиболее подходящее по климатическим и дистанционным соображениям место (см. схему).Парад стартует в акватории Шумейских островов вблизи базы отдыха «Камбоджа» и пройдет по протоке Котлубань.Министерство внутренней политики и общественных отношений области