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Саратовец победил во Всероссийском сельскохозяйственном конкурсе

Новости
Саратовцы продолжают череду побед во Всероссийских отраслевых сельскохозяйственных конкурсах. С победой из Удмуртии в Марксовский район возвращается техник-осеменатор племзавода «Трудовой» Кирилл Кашкин.
Саратовец победил во Всероссийском сельскохозяйственном конкурсе


Два дня, 17 и 18 августа, в Ижевске более 400 представителей этой профессии из 60 регионов России делились опытом и обменивались профмастерством на XVI Всероссийском конкурсе среди операторов искусственного осеменения КРС, который проходит один раз в два года.

С честью представив Саратовскую область, Кирилл Кашкин признан победителем в номинации «Самый молодой оператор». Победа Кирилла заслужена: во время учебы в Сердобском многопрофильном техникуме он проходил учебную практику в АО «Племзавод «Трудовой» Марксовского района и остался здесь работать.

Победителя поздравил зампред Правительства области – министр сельского хозяйства Роман Ковальский.

«Сельское хозяйство – нелегкий труд. Поэтому вдвойне отрадно, что все больше молодых людей приходит в профессию. Со своей стороны мы приложим максимум усилий, чтобы создать молодым сельским специалистам достойные условия проживания и работы», - подчеркнул Роман Ковальский.

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