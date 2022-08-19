Саратовец победил во Всероссийском сельскохозяйственном конкурсе

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Два дня, 17 и 18 августа, в Ижевске более 400 представителей этой профессии из 60 регионов России делились опытом и обменивались профмастерством на XVI Всероссийском конкурсе среди операторов искусственного осеменения КРС, который проходит один раз в два года.С честью представив Саратовскую область, Кирилл Кашкин признан победителем в номинации «Самый молодой оператор». Победа Кирилла заслужена: во время учебы в Сердобском многопрофильном техникуме он проходил учебную практику в АО «Племзавод «Трудовой» Марксовского района и остался здесь работать.Победителя поздравил зампред Правительства области – министр сельского хозяйства Роман Ковальский.«Сельское хозяйство – нелегкий труд. Поэтому вдвойне отрадно, что все больше молодых людей приходит в профессию. Со своей стороны мы приложим максимум усилий, чтобы создать молодым сельским специалистам достойные условия проживания и работы», - подчеркнул Роман Ковальский.