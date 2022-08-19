Балаковские поисковики стали участниками экспедиции «Вахта Памяти»

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Работы велись на госпитальном захоронении времен Великой Отечественной войны в Невельском районе Псковской области, обнаруженном в лесу по архивным материалам и при содействии сельских старожилов. Предположительно солдаты умерии от ран в госпитале деревни Шульги. Поисковики исследовали 70 квадратных метров на двухметровой глубине и подняли останки 40 бойцов, в том числе 19 найдены отрядом «Набат».В экспедиции участвовали активисты Псковского регионального отделения "Поискового движения России", областной военно-патриотической поисковой организации «След Пантеры» и Невельского поискового отряда «Гвоздика».Церемония перезахоронения солдат прошла в деревне Поздноево, где установлен мемориал.По итогам экспедиции особыми знаками руководителя «Вахты Памяти» отмечены опытные балаковские поисковики Николай Кулясов и Илья Демин, благодарностями и грамотами - Григорий Краснов, Александр Давыдкин, Дмитрий Брызгалин, Андрей Борисов, Антон Колосков, Дмитрий Раевский, Александр Каточков, Виталий Тимченко, Иван Товстоус, Антон Левшня, Илья Логвинов, Андрей Гостев. Сергей Василенко удостоен медали «За активное участие в поисковой работе».