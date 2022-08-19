Спасатели научили детей правилам безопасности

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В лагере «Молодёжный» и ДОЛ «Азимут» Энгельсского района спасатели провели мастер-классы на тему «Оказание первой помощи пострадавшему» и «Безопасность на водных объектах».Ребята получили необходимый минимум знаний о правилах оказания первой помощи, а также изучили алгоритм действий в экстренной ситуации. После теоретической части была организована практическая отработка навыков сердечно-легочной реанимации.Дети активно включились в обучения и выстраивались в очередь, чтобы попробовать себя в роли спасателя и применить специальное оборудование на практике. Особенный интерес вызвал тренажер-манекен Гоша.Начальник регионального управления безопасности жизнедеятельности Юрий Юрин отметил: «Зачастую спасение человеческой жизни зависит от оперативных действий обычных людей, которые находятся рядом. Подобные занятия, на которых объясняются азы первой помощи, основы безопасности помогут ребятам выходить победителями из сложных ситуаций, а в случае беды даже спасти чью-то жизнь».