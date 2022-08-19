Подведены итоги второго конкурса на получение грантов на поддержку деятельности приютов для животных
Прошло заседание конкурсной комиссии, которая оценила заявки участников конкурса на поддержку деятельности приютов для животных.
Конкурс был объявлен Управлением ветеринарии в начале июня 2022 года. Комиссия определила двух победителей:
- некоммерческая организация «АЛЬТАИР» (г. Балаково), сумма гранта - 998,400 тыс. рублей;
- некоммерческая организация «АВАНПОРТ» (г. Балаково), сумма гранта - 849, 600 тыс. рублей.
В ближайшее время денежные средства гранта будут перечислены на расчетные счета получателей в полном объеме. Управление ветеринарии будет осуществлять контроль за целевым использованием грантовых средств.
Предоставление субсидии осуществляется в рамках государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере охраны окружающей среды и защиты животных. Денежная поддержка будет направлена на расширение мощности приютов и увеличение доли стерилизованных безнадзорных животных.
Напомним, по итогам конкурса, который был объявлен управлением ветеринарии в начале апреля текущего года по поручению врио Губернатора области Романа Бусаргина, победителями стали 4 некоммерческие организации:
- автономная некоммерческая организация оказания услуг в области содержания животных «ЗооЦентр»,
- фонд помощи бездомным домашним животным «Верный друг»,
- автономная некоммерческая организация помощи животным «ПРИЮТ НАДЕЖДА»,
- благотворительный фонд помощи бездомным животным «Добродетель».
Общая сумма грантов, перечисленная приютам, составила порядка 3 млн. рублей.
По сообщению Управления ветеринарии области