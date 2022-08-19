19 августа 2022 ПЯТНИЦА
Новости
16:18 | 19 августа
Саратовское электроагрегатное предприятие повышает эффективность производства своей продукции
15:53 | 19 августа
Благоустройство участка набережной от памятника Юрию Гагарину до моста «Саратов-Энгельс» находится на завершающем этапе
15:18 | 19 августа
Движение через железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова будет временно ограничено 22 августа
14:27 | 19 августа
21 августа в Шумейке состоится парад катеров в честь Дня государственного флага России
13:36 | 19 августа
Саратовец победил во Всероссийском сельскохозяйственном конкурсе
12:39 | 19 августа
Балаковские поисковики стали участниками экспедиции «Вахта Памяти»
11:45 | 19 августа
Спасатели научили детей правилам безопасности
10:47 | 19 августа
Подведены итоги второго конкурса на получение грантов на поддержку деятельности приютов для животных
09:53 | 19 августа
Саратовский «Союз отцов» активно участвует в сборе гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР
09:00 | 19 августа
Балаковская АЭС поделилась лучшими наработками с волгодонскими атомщиками
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Подведены итоги второго конкурса на получение грантов на поддержку деятельности приютов для животных

Новости

Подведены итоги второго конкурса на получение грантов на поддержку деятельности приютов для животных



Прошло заседание конкурсной комиссии, которая оценила заявки участников конкурса на поддержку деятельности приютов для животных.
Конкурс был объявлен Управлением ветеринарии в начале июня 2022 года. Комиссия определила двух победителей:
- некоммерческая организация «АЛЬТАИР» (г. Балаково), сумма гранта - 998,400 тыс. рублей;
- некоммерческая организация «АВАНПОРТ» (г. Балаково), сумма гранта - 849, 600 тыс. рублей.

В ближайшее время денежные средства гранта будут перечислены на расчетные счета получателей в полном объеме. Управление ветеринарии будет осуществлять контроль за целевым использованием грантовых средств.

Предоставление субсидии осуществляется в рамках государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере охраны окружающей среды и защиты животных. Денежная поддержка будет направлена на расширение мощности приютов и увеличение доли стерилизованных безнадзорных животных.

Напомним, по итогам конкурса, который был объявлен управлением ветеринарии в начале апреля текущего года по поручению врио Губернатора области Романа Бусаргина, победителями стали 4 некоммерческие организации:
- автономная некоммерческая организация оказания услуг в области содержания животных «ЗооЦентр»,
- фонд помощи бездомным домашним животным «Верный друг»,
- автономная некоммерческая организация помощи животным «ПРИЮТ НАДЕЖДА»,
- благотворительный фонд помощи бездомным животным «Добродетель».

Общая сумма грантов, перечисленная приютам, составила порядка 3 млн. рублей.

По сообщению Управления ветеринарии области
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код