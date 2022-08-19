Подведены итоги второго конкурса на получение грантов на поддержку деятельности приютов для животных

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Конкурс был объявлен Управлением ветеринарии в начале июня 2022 года. Комиссия определила двух победителей:- некоммерческая организация «АЛЬТАИР» (г. Балаково), сумма гранта - 998,400 тыс. рублей;- некоммерческая организация «АВАНПОРТ» (г. Балаково), сумма гранта - 849, 600 тыс. рублей.В ближайшее время денежные средства гранта будут перечислены на расчетные счета получателей в полном объеме. Управление ветеринарии будет осуществлять контроль за целевым использованием грантовых средств.Предоставление субсидии осуществляется в рамках государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере охраны окружающей среды и защиты животных. Денежная поддержка будет направлена на расширение мощности приютов и увеличение доли стерилизованных безнадзорных животных.Напомним, по итогам конкурса, который был объявлен управлением ветеринарии в начале апреля текущего года по поручению врио Губернатора области Романа Бусаргина, победителями стали 4 некоммерческие организации:- автономная некоммерческая организация оказания услуг в области содержания животных «ЗооЦентр»,- фонд помощи бездомным домашним животным «Верный друг»,- автономная некоммерческая организация помощи животным «ПРИЮТ НАДЕЖДА»,- благотворительный фонд помощи бездомным животным «Добродетель».Общая сумма грантов, перечисленная приютам, составила порядка 3 млн. рублей.