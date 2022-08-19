Саратовский «Союз отцов» активно участвует в сборе гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР

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Всего с начала специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса региональная организация пять раз направила грузовые автомобили и обеспечивала доставку гуманитарной помощи, к сбору которой были привлечены неравнодушные жители области.На этой неделе из Саратова также готовятся к отправке две машины с гуманитарным грузом. Кроме того, представители «Союза отцов» оказывают необходимую поддержку вынужденным переселенцам, участвуют в организации выезда беженцев с прифронтовой территории, размещения их на территории области, а также помогают с переездом в другие регионы.В целом Саратовская область с начала проведения специальной военной операции направила на Донбасс свыше 520 тонн гуманитарного груза, включая адресную помощь, стройматериалы, технику, товары первой необходимости и продукты питания.Министерство внутренней политики и общественных отношений области